Актер фильма об Индиане Джонсе найден мертвым

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25.04.2020, 9:48, Разное

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко был найден мертвым в собственном доме в штате Флорида. Ему было 52 года. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ со ссылкой на семью знаменитости.

Насильственных признаков смерти на его теле обнаружено не было. Близкие артиста рассказали, что у него не было проблем со здоровьем.

Напомним, Дмитрий Дьяченко приобрел известность благодаря съемкам в фильме “Запретная зона”. Кроме того, он сыграл в картинах “Солдат Джейн”, “Напряги извилины” и “Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа”.



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