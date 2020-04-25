 

Солнцев отправил жену-старушку разносить еду во время эпидемии

25.04.2020, 9:48, Разное

Пенсии Терешкович перестало хватать, поэтому паре пришлось пойти на крайние меры. Супруга шоумена стала разносить еду через популярный сервис доставки. Чтобы попасть на эту работу, Гоген Солнцев и его жена пошли на хитрость.

“Представляете, на собеседовании поверили, что ей 35 лет!” – восхищается возлюбленной шоумен. Он уверен, что на Терешкович буквально можно пахать: работа ей в радость, она наслаждается пешими прогулками на свежем воздухе.

Похоже, тот факт, что она находится в группе риска по здоровью из-за пандемии коронавируса, его ни сколько не смущает. Жена Солнцева расхаживает по городу в маске и перчатках, а после работы прибегает к весьма необычному способу обеззараживания организма, пишет “Стархит”. (ни в коем случае не повторяйте это дома без констультации с врачом – Прим.ред.).

“Вечером у нее спиртовая ванна: дезинфицирую, чтобы домой не принесла заразу”, – раскрыл весьма специфический метод профилактики Гоген Солнцев.

Пока у шоумена отменились все мероприятия, надежда только на Терешкович. Пара уже запаслась лапшой быстрого приготовления на экстренный случай, да и есть вторая квартира, которую пока удается сдавать с голоду Гоген Солнцев и его жена точно не умрут.



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