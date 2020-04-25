 

Выписавшийся из больницы Джиган вспомнил о Самойловой и детях

25.04.2020, 9:30, Разное

После трех недель молчания из-за пребывания в больнице в Сети вновь появился рэпер Джиган. Он записал клип, в котором музыкант признается в любви к жене и детям, но сама Самойлова на его действия не реагирует.
Поклонники бурно восприняли появление кумира и постарались высказать все, что думают по поводу его поведения. Денис Устименко-Вайнштейн, он же Джиган, — «яркий пример того, как можно потерять всё: семью, уважение, авторитет, который он зарабатывал всю жизнь». Рефрен видеопризнания «Я готов на все» растрогал только незначительную часть подписчиков, кто-то подчеркнул, что за пустыми словами не видно решительных действий.

Его коллега и друг рэпер Гуф ранее сообщал, что Джиган находится на реабилитации в Ивановской области. Появилась даже информация, что сутки пребывания в элитном учреждении обходятся ему в 100 тысяч рублей. На встречу с супругом в больницу Оксана Самойлова приезжала без детей. В свое время она говорила, что не оставит мужа без поддержки, несмотря на все измены и неадекватные выходки. Готова ли многодетная мама изменить свое решение о разводе, пока остается под вопросом. На красноречивые шаги к примирению, сделанные в Instagram, она не ответила. У поклонников есть только возможность строить различные версии.



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