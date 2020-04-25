Проблемы с камерой в Samsung Galaxy S20 Ultra невозможно исправить обновлением прошивки

25.04.2020, 9:30, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung пару месяцев назад презентовал новую линейку смартфонов, в которую вошла и модель Galaxy S20 Ultra. Покупатели данного гаджета начали жаловаться на проблемы с камерой, однако, как оказалось, они носят аппаратный характер, поэтому исправить недочёты обновлением прошивки невозможно.

Новый смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra несмотря на высокий ценник в 1,4 тыс. долларов не смог похвастаться идеальной камерой, а потому даже в рейтинге DxOMark уступил многим конкурентам, заняв седьмую позицию. Пользователи гаджета практически сразу начали жаловаться на некачественные фото и видео, особенно это касается съёмки с близкого расстояния, когда изображение просто «размывается». Разработчики компании Samsung отреагировали на проблему, выпустив несколько обновлений ПО, но это не исправило недочёты и владельцы по-прежнему жалуются на камеру Galaxy S20 Ultra.

Недавно на официальном форуме производителя модератор написал, что проблему вряд ли удастся устранить прошивками, так как причина, вероятнее всего, скрывается в датчиках увеличения, не позволяющих фокусироваться на объектах с близкого расстояния. Поэтому и в дальнейшем при запечатлении крупным планом будут наблюдаться те же сложности, а вот во всех остальных сценариях снимки и видео удастся делать высокого качества.