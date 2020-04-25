 

Аргентинские заключенные подожгли тюрьму из-за больных коронавирусом

25.04.2020, 9:05, Новости дня

Заключенные в аргентинской тюрьме в Буэнос-Айресе подожгли матрасы и протестовали на крыше тюрьмы, требуя освобождения некоторых людей из-за опасений заражения коронавирусом, передает Reuters.

Как сообщает агентство, беспорядки начались поздно в четверг после того, как заключенные узнали, что несколько человек в учреждении были заражены коронавирусом. Они потребовали освобождения заключенных с повышенным риском заражения COVID-19.

Заключенные сожгли матрасы и захватили два этажа тюрьмы. Свидетель рассказал Reuters, что слышал звуки, похожие на выстрелы, и видел, как над тюрьмой пролетали полицейские вертолеты.

Свидетель также подчеркнул, что в пятницу по крайней мере 12 человек залезли на крышу тюрьмы. У них были протестные плакаты, а некоторые держали в руках цепи, палки и другое оружие.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Аргентине подтверждено 3435 случаев заражения коронавирусом, 167 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,79 млн человек, более 195,9 тыс. из них скончались, 781,3 тыс. выздоровели.



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