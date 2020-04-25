 

Китай отправил в КНДР медиков для консульттрования Ким Чен Ына

25.04.2020, 9:25, Новости дня

Власти Китая направил в Северную Корею команду медицинских экспертов для проведения консультаций главы государства Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Поездка китайских медиков проходит на фоне информации различных СМИ о болезни северокорейского лидера. Телеканал CNN 20 апреля сообщил, что 36-летнего Ким Чен Ына прооперировали, и сейчас он находится в “серьезной опасности”. Такие данные журналисты получили от американской разведки.

По данным южнокорейского сайта Daily NK, Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце и восстанавливается на вилле за пределами Пхеньяна. Собеседник издания отметил, что ухудшение состояние Ким Чен Ына было связано с ожирением, курением и переутомлением.

По информации Reuters, группа во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая отправилась в Северную Корею 23 апреля.

Ни в Пекине, ни в Пхеньяне на запрос агентства о поездке не ответили.



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