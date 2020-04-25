За сутки в Украине выявлено 478 новых случаев COVID-19
25.04.2020, 9:25, Новости дня
За сутки в Украине выявлено 478 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
Всего в Украине зафиксировано 8125 случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
По регионам ситуация с распространением вируса такая:
Винницкая область – 377 случаев;
Волынская область – 212 случаев;
Днепропетровская область – 240 случаев;
Донецкая область – 27 случаев;
Житомирская область – 337 случаев;
Закарпатская область – 286 случаев;
Запорожская область – 171 случай;
Ивано-Франковская область – 700 случаев;
Кировоградская область – 306 случаев;
город Киев – 1159 случаев;
Киевская область – 519 случаев;
Львовская область – 317 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 183 случая;
Полтавская область – 169 случаев;
Ровенская область – 483 случая;
Сумская область – 94 случая;
Тернопольская область – 565 случаев;
Харьковская область – 125 случаев;
Херсонская область – 79 случаев;
Хмельницкая область – 66 случаев;
Черновицкая область – 1308 случаев;
Черкасская область – 249 случаев;
Черниговская область – 22 случая.
Данные со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19, отметили в Минздраве.
⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00…
Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 24. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 25 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 2 790 986 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 195 920, выздоровели 781 382 человек.
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