За сутки в Украине выявлено 478 новых случаев COVID-19

25.04.2020, 9:25, Новости дня

За сутки в Украине выявлено 478 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Всего в Украине зафиксировано 8125 случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

По регионам ситуация с распространением вируса такая:

Винницкая область – 377 случаев;

Волынская область – 212 случаев;

Днепропетровская область – 240 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 337 случаев;

Закарпатская область – 286 случаев;

Запорожская область – 171 случай;

Ивано-Франковская область – 700 случаев;

Кировоградская область – 306 случаев;

город Киев – 1159 случаев;

Киевская область – 519 случаев;

Львовская область – 317 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 169 случаев;

Ровенская область – 483 случая;

Сумская область – 94 случая;

Тернопольская область – 565 случаев;

Харьковская область – 125 случаев;

Херсонская область – 79 случаев;

Хмельницкая область – 66 случаев;

Черновицкая область – 1308 случаев;

Черкасская область – 249 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

Данные со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19, отметили в Минздраве.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 24. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 2 790 986 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Число умерших от COVID-19 достигло 195 920, выздоровели 781 382 человек.