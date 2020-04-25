“Волгограднефтемаш” получил статус системообразующего предприятия

25.04.2020, 9:21, Новости дня

В список системообразующих предприятий Минпромторга вошли сразу две организации Волгограда. Это "Волгограднефтемаш" и "Камышинский текстиль". Теперь они могут рассчитывать на получение господдержки. В каких условиях работают предприятия в время пандемии и как там встретили новость из Минпромторга?

Это своего рода хирургическая операция по соединению деталей в единую конструкцию. Начальник цеха по сбору шаровых кранов Антон Обликов поясняет: от филигранной работы сварщиков зависит не только срок службы изделия, но и допуск его к эксплуатации. "Все сконцентрировано в этом цеху, начиная от корпусных деталей, заканчивая сваркой и гидрооиспытанием, вот мы рядом стоим со стендом. Все проходит через 5-й пролет, где осуществляется механическая сборка, потом обработка с числовым управлением. Технология в принципе сложная, но она отработанная", — показывает Антон Обликов, начальник цеха.

Эти шаровые краны уже прошли испытания. Совсем скоро по ним будет идти природный газ. На заводе "Волгограднефтемаш" производят нефтегазовое оборудование для таких крупнейших проектов как "Северный поток" и "Сила Сибири". Поэтому, даже в период пандемии — здесь полная загрузка. Трудятся более 120 человек в три смены. Однако меры предосторожности соблюдают строго.

Волгоградский завод вошел в список системообразующих предприятий России. Полный перечень из 246 организаций представил Минпромторг. Теперь предприятие сможет воспользоваться дополнительными мерами господдержки. "Конкуренция сегодня достаточно плотная для "Волгограднефтемаша", но благодаря тому, что мы вошли в список, мы остались на рынке, потому что любое закрытие любая приостановка могла бы очень негативно сказать для нашего предприятия", — признается Вячеслав Гарагуля, генеральный директор.

Волгоградский завод сегодня — крупнейший производитель оборудования для нефтегазовой промышлености. Здесь выпускают крупногогабаритное и тяжеловесное оборудование. Удачное географическое положение с выходом к портам Черного, Белого и Балтийского морей позволяют доставлять продукцию по воде. Планы на перспективу — не снижать объемов. "Из крупных проектов это можно назвать коксовые камеры и большие колонны. Это программа этого и будущего года. И территория, по которой эта продукция будет поставляться, это практически от Санкт-Петербурга до Хабаровска, и от заполярного месторождения на севере до Орска на юге. То есть, охватим всю страну", — уверяет Вячеслав Гарагуля, генеральный директор.

На предприятии уверены, включение завода в список системообразующих позволит реализовать намеченные проекты. Чтобы претендовать на льготное кредитование на пополнение оборотных средств, организации предстоит пройти стресс-тестирование.