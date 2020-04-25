 

Тренер хоккейного “Спартака” Игорь Уланов может возглавить “Барыс”

25.04.2020, 9:21, Новости дня

Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в настоящий момент занимается поисками нового главного тренера после ухода с этого поста Андрея Скабелки. По информации источников в клубе, одним из возможных кандидатов на должность является Игорь Уланов.

В сезоне-2019-2020 51-летний специалист работал ассистентом главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка и теперь, по информации издания Шайба.Kz, может возглавить клуб из Астаны. Уланов начинал карьеру хоккеиста в воскресенском "Химике", а затем 14 лет провел в заокеанской НХЛ. Тренерскую карьеру начал в 2012 году в "Автомобилисте", работал также главным тренером "Спартака" и помощником руководителей в "Югре" и "Ладе".



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