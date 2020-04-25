На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

25.04.2020, 9:21, Новости дня

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту винтокрылой машины находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек серьезно пострадал.

Инцидент произошел на вертолетной площадке месторождения "Русское", машина принадлежит авиакомпании "Абакан Авиа", передает РИА Новости.

Причиной жесткой посадки Ми-26 могли стать плохие погодные условия, сообщил ТАСС источник в экстренных службах ЯНАО. По данным синоптиков, в Тазовском районе фиксируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду, идет снег.

Пострадавший член экипажа вертолета получил тяжелые травмы, его госпитализирует санавиация. По сообщению пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, на место ЧП отправляется следственно-оперативная группа.

По данным источника "Интерфакса", у пострадавшего — мужчины 56 лет — переломы ребер и позвоночника. В числе причин ЧП рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.