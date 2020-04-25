Скачки в динамике коронавируса в России объяснили специалисты

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25.04.2020, 9:16, Новости дня

Скачки числа новых случаев коронавируса в РФ могут говорить о выходе на плато по заболеваемости, сообщил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Сапронов не исключил, что плато эпидемии в РФ наступит к концу мая или чуть раньше. При этом он заверил, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад», передает РБК.

При этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что, по ее мнению, ситуация с коронавирусом в РФ перейдет в стадию плато на следующей неделе.

Между тем Минздрав призвал продлить ограничения на майские праздники.

Напомним, в течение недели ежедневный прирост вирус-положительных пациентов в РФ колебался в пределах от 4,2 до 6 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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