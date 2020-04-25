Сотрудник скорой помощи в Москве рассказал о своем заражении коронавирусом

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25.04.2020, 9:09, Разное

Медработник скорой помощи в Москве рассказал, как он заразился коронавирусом и проходил лечение в Коммунарке. В разговоре с «Вечерней Москвой» сотрудник одной из столичных клиник поделился своим опытом противостояния опасной инфекции.
По словам медика, первые симптомы, выражавшиеся в высокой температуре, кашле и упадке сил, указывали на то, что у него стремительно развивается ОРВИ. Работник взял больничный, чтобы пройти лечение дома, но, когда возникло затрудненное дыхание, он догадался, что, вероятно, заразился коронавирусом.

В больнице у медработника взяли мазок, результаты анализа подтвердили, что он заразился SARS-CoV-2. После этого его госпитализировали в Коммунарку, где ему прописали антибиотики. Через пять дней пациент почувствовал себя гораздо лучше. По словам медика, он не знает, где мог заразиться коронавирусом, ведь он носил спецодежду, защитные комбинезон, очки и перчатки. Но, учитывая, что его легкие были «полностью повреждены вирусом», вылечили врача довольно быстро.



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