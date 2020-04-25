Итальянские учёные рассчитали реальную смертность от коронавируса COVID-19

25.04.2020, 8:53, Разное

В результате проведённого исследования итальянские учёные Маттео Парадизи и Джанлука Ринальди смогли рассчитать реальную смертность от коронавируса COVID-19. В научной работе авторы проекта не использовали данные официальной статистики, а анализировали результаты тестирования на вирус SARS-CoV-2, проводившегося в населённых пунктах Ломбардии в первые 40 дней пандемии.

Учёные считают, что именно анализ тестирования может показать реальную картину летальности коронавируса COVID-19 и, соответственно, помогает точнее оценивать масштаб пандемии. В исследовании изучались результаты тестирования, проведённого в десятке городов Ломбардии с общим количеством населения около 50 000 человек в период с конца февраля текущего года по начало апреля. С 21 февраля в регионе власти ввели строгие карантинные меры, поэтому именно эта дата учитывалась учёными при расчёте данных относительно смертности от коронавируса.

Авторы проекта собрали информацию о количестве умерших в заданный период в регионе людей, после чего провели сравнительный анализ со статистикой по смертности за те же месяцы предыдущей пятилетки. Таким образом удалось выяснить, что в минувшие годы среднее количество смертей составляло порядка 70 человек, тогда как во время пандемии зафиксировано более 340 летальных исходов, а уже на начало апреля показатели практически уравнялись и избыточной смертности не было.

На следующем этапе итальянские учёные провели анализ статистики результатов анализов крови населения после того, как были сняты жёсткие карантинные меры. В большей части населённых пунктов региона инфицированность коронавирусом варьировалась в районе 40%, но местами достигала и 80%.

Таким образом исследователи установили, что смертность от коронавируса составляет около 1,29%, но в старшей возрастной группе (от 60 лет) показатель достигает 4,2%. При этом эффективной мерой снижения риска заражения коронавирусом COVID-19 учёные считают жёсткий карантин, позволяющий предотвращать распространение заболевания, информирует Naked Science.