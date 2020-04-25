Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

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25.04.2020, 8:53, Новости дня

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), известно об одном пострадавшем, сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник сообщил, что «Ми-26 совершил жесткую посадку», передает ТАСС.

Инцидент произошел на вертолетной площадке месторождения «Русское». На борту находились восемь человек, из них один пострадал.

Возгорания не последовало. Причины происшествия выясняются.

Ранее частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершил жесткую посадку при взлете в Магадане.



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