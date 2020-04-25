Число жертв коронавируса растет – уже 197 006 человек
 

Число жертв коронавируса растет – уже 197 006 человек

25.04.2020, 8:59, Коронавирус
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На утро 25 апреля во всем мире от нового коронавируса умерли 197 006 человек, вылечились – более 782 тысяч человек. В то же время количество активных случаев составляет 2 790 986.

В частности, в США зарегистрировали 890 524 заражений, из них – 51 949 летальных случаев. Выздоровело 110 тысяч инфицированных. За последние сутки в стране подтвердили почти 39 тысяч новых заражений. Жертвами болезни за день стал 1951 человек.

В Испании зафиксировали 219 764 больных COVID-19, из них умерли 22 524 человек и вылечились 92 000.

С начала вспышки болезни в Италии обнаружили 192 994 заражения. Число смертей составляет 25 969. Выздоровели от COVID-19 более 60 000 больных.

Франция подтвердила 159 495 случаев инфицирования, Германия – 154 545, Великобритания – 144 635, Турция – 104 912, Иран – 88 194, Китай – 83 885.

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 68 622 человека. Из них уже вылечились 5568, еще 615 пациентов умерли.

Кроме того, 24 апреля, критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности. Тем не менее, эпидемиологи РФ считают, что в стране совсем скоро наступит пик заболеваемости, после чего мы можем выйти на плато.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Причина заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



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