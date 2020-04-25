 

«Рот перекосило, глаз не закрывается»: У экс-участницы «Дом-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица

25.04.2020, 8:30, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Лиза Кутузова несколько дней назад пояснила поклонникам о серьёзных проблемах со здоровьем. У неё парализовало часть лица, вследствие чего перестал закрываться глаз и перекосило рот.
Как говорит Лиза Кутузова, изначала она почувствовала дискомфорт в ухе, затем начал неметь язык, а через пару дней часть лица вообще парализовало. Сейчас экс-участница «телестройки» о любви испытывает массу проблем с привычными ежедневными процедурами. Ей сложно принимать пищу, пить жидкости и даже соблюдать элементарную гигиену полости рта, так как пропала чувствительность левой стороны лица. Врачи диагностировали у Кутузовой неврит лицевого нерва и назначили курс лечения.

По словам экс-участницы «Дом-2», с недавних пор каждый её день начинается с капельниц и приёма таблеток, но кроме этого она прибегла к нетрадиционной медицине, потому проходит массажи, иглоукалывание, лечение пиявками. Лиза Кутузова не намерена сдаваться и продолжает борьбу, надеясь, что все предпринимаемые меры позволят победить паралич и снова вернуться к привычному ритму жизни.



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