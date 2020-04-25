В TENAA появились характеристики и «живые» фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Youth

25.04.2020, 8:30, Разное

Китайский регулятор TENAA раскрыл подробную информацию о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Youth и продемонстрировал «живые» фото. Кроме того, инсайдер, пишущий под псевдонимом Xiaomishka, на своей странице в Twitter опубликовал несколько новых рендеров гаджета.

В TENAA указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 Youth оснастили однокристальным процессором Snapdragon 765G с частотой 2,4 ГГц, что подтвердило недавние слухи об устройстве. Кроме того, гаджет получил интерфейс MIUI 12 с ОС Android 10, 48-мегапиксельную камеру с поддержкой 50-кратного гибридного зума и четырьмя датчиками. Его фронтальная камера, выполненная в каплевидном вырезе 6,57-дюймого дисплея AMOLED на 2400 x 1800 пикселей, имеет разрешение 16 Мп.

Стоит отметить, что смартфон Xiaomi Mi 10 Youth будет представлен в трех конфигурациях, отличающихся объемом постоянной и оперативной памяти: 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/256 Гб. Согласно регулятору TENAA, емкость аккумулятора устройства составит 4060 мАч. Кроме того, производитель оснастил аппарат модулем NFC и ИК-излучателем. Стоимость устройства компания Xiaomi пока не анонсировала.