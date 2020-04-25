 

В TENAA появились характеристики и «живые» фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Youth

25.04.2020, 8:30, Разное

Китайский регулятор TENAA раскрыл подробную информацию о грядущем флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Youth и продемонстрировал «живые» фото. Кроме того, инсайдер, пишущий под псевдонимом Xiaomishka, на своей странице в Twitter опубликовал несколько новых рендеров гаджета.
В TENAA указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 Youth оснастили однокристальным процессором Snapdragon 765G с частотой 2,4 ГГц, что подтвердило недавние слухи об устройстве. Кроме того, гаджет получил интерфейс MIUI 12 с ОС Android 10, 48-мегапиксельную камеру с поддержкой 50-кратного гибридного зума и четырьмя датчиками. Его фронтальная камера, выполненная в каплевидном вырезе 6,57-дюймого дисплея AMOLED на 2400 x 1800 пикселей, имеет разрешение 16 Мп.

Стоит отметить, что смартфон Xiaomi Mi 10 Youth будет представлен в трех конфигурациях, отличающихся объемом постоянной и оперативной памяти: 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/256 Гб. Согласно регулятору TENAA, емкость аккумулятора устройства составит 4060 мАч. Кроме того, производитель оснастил аппарат модулем NFC и ИК-излучателем. Стоимость устройства компания Xiaomi пока не анонсировала.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Последствия ядерных испытаний помогли ученым установить возраст китовых акул

11.04 / В Японии предлагают бороться с коронавирусом медью

21.04 / Ординаторов в Москве планируют снять с учебы и отправить на борьбу с COVID-19

22.04 / Исследователи допустили внеземное происхождение людей

13.04 / Бюджетные смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro появились в продаже

14.04 / Потеря обоняния на фоне простудных симптомов? Это скорее COVID-19, а не ОРВИ

14.04 / Опубликованна карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции

16.04 / Назван простой способ избежать осложнений легких при коронавирусе

03.04 / «Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

22.04 / Мнение: Ленину 150!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска