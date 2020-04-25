«Их проедят»: Ксения Собчак выступает против раздачи денег россиянам

25.04.2020, 8:09, Разное

Российская телеведущая Ксения Собчак считает нецелесообразной раздачу денег россиянам. Вместо этого она призвала правительство страны поддержать бизнес, поскольку в его силах сохранить рабочие места и не лишать заработков жителей России, об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Ксении Собчак, мера, заключающаяся в раздаче денег, при этом не имеет значения, какого размера будет пособие, не окажется эффективной. Россияне «просто проедят их, а деньги сгорят, как в огне». Материальная поддержка не позволит простым жителям заработать, добавила телеведущая, однако она подчеркнула, что не является экономистом, а потому не может с уверенностью говорить о пользе пособий в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Тем не менее, Ксения Собчак считает, что помогать необходимо «сильным» — российскому бизнесу. Ведь именно предприниматели имеют возможность нанимать людей и дать им заработать. Без бизнеса РФ останется ни с чем, отметила телеведущая. Стоит добавить, что ранее руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о «взрыве инфляции», к которому приведет раздача денег россиянам.