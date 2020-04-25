 

«Прогресс МС-14» с данными «Бессмертного полка» пристыковался к МКС

25.04.2020, 8:08, Новости дня

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14», запущенный 25 апреля в 04.51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», прозванной «ракетой Победы», пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС, передает ТАСС.

«Прогресс» доставил запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы.

Кроме того, на борту корабля находятся данные о родственниках участников акции «Бессмертный полк на МКС».

Напомним, 25 апреля «ракета Победы» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14» стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Примерно через девять минут после старта корабль вышел на орбиту.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Пожары в зоне ЧАЭС. Полиция задержала одного из поджигателей

10.04 / В РФ началась проверка 10 тыс. сайтов госорганов на доступность для людей с инвалидностью

11.04 / Первые в РФ исследования вакцины от коронавируса проведут на 60 добровольцах

08.04 / Создан блокирующий COVID-19 искусственный вирус

22.04 / Карантин в Украине продлили до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером. Главное за день

02.04 / Большой каньон закрывается из-за коронавируса

18.04 / Специалисты рассказали, что заставляет озера накапливать больше углерода

01.04 / Die Welt – Красная армия взяла Берлин вместо американцев благодаря дезинформации

29.03 / Тренер “Нанта” выступил за переход на систему “весна-осень”

07.04 / Guardian – несмотря на эпидемию, РФ готовится к параду Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска