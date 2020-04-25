Телескопу Hubble 30 лет. В NASA показали известные фото и подвели итоги
25.04.2020, 8:06, Новости дня
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Видео: NASA Goddard / YouTube
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25.04.2020, 8:06, Новости дня
видео
Видео: NASA Goddard / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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