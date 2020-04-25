На Донбассе ранения получили двое украинских военных

25.04.2020, 8:06, Новости дня

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Павлополя, Лебединского, Старогнатовки, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Орехово, хутора Вольный, Новоалександровки и Новозвановки.

Силы ООС “действовали решительно и дали врагу достойный отпор”, отметили в штабе.

По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли силы ООС по позициям в районе Авдеевки, без потерь с украинской стороны.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.