 

ДТП в Екатеринбурге: 7 пострадавших

25.04.2020, 8:05, Новости дня

В Екатеринбурге при столкновении автобуса и легкового автомобиля с последующим возгоранием обеих машин пострадали, по предварительным данным, семь человек. Водитель легкового автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, уснувший за рулем и выехавший на полосу встречного движения, передает ТАСС.
 



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