 

Ла Лига будет штрафовать футболистов и клубы за отказ играть после пандемии

25.04.2020, 8:05, Новости дня

Футболисты клубов чемпионата Испании будут подвергаться наказаниям в случае отказа выходить на поле после пандемии коронавируса. Об это дал понять президент Ла Лиги Хавьер Тебас, пообещавший штрафы всем, кто будет отлынивать от игры.

"В случае отказа клуба или игрока играть к ним будет применен штраф. Клубу будет засчитано техническое поражение, — сообщил Тебас испанскому изданию As. — Такое будет расцениваться как неявка на матч. Точно также, если футболист откажется выходить на поле, то к нему также будут применены санкции".

Также глава Ла Лиги оценил сумму финансовых потерь в случае, если чемпионат Испании будет завершен преждевременно: "В случае досрочного окончания сезона потери составят порядка одного миллиарда евро. Если же мы доиграем турнир, но без зрителей, то эта сумма снизится до 350 миллионов евро".

Накануне стало известно о том, что чемпионат Нидерландов завершен досрочно и стал первым европейским национальным первенством, организаторы которого приняли решение отказаться доигрывать сезон из-за пандемии COVID-19.



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