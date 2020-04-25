Есть контакт: “Прогресс МС-14” пристыковался к МКС

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25.04.2020, 8:05, Новости дня

Стартовавший в субботу, 25 апреля, с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а" грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщалось, носитель получил имя "Победы", он был украшен Георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы. Выведенный на нет грусовой корабль доставил на орбиту более двух тонн грузов: контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Кроме того, на МКС доставлены 650 килограммов топлива для дозаправки станции, 46 килограммов воздуха и кислорода, питьевая вода.

Кроме того, на борту "Прогресса МС-14" находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный "Бессмертный полк", передает РИА Новости.

В настоящее время космическую вазту на орбите Земли несут россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.



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