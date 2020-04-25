Обнародован список смартфонов от Huawei для крупного обновления оболочки EMUI 10.1

25.04.2020, 7:53, Разное

Китайский технологический гигант компания Huawei проводит тестирование оболочки EMUI 10.1. Недавно производителем был обнародован список смартфонов, которые вскоре получат крупное обновление прошивки.

На текущий момент в списке фигурирует более двух десятков моделей устройств от Huawei. В Поднебесной для них проводят закрытое бета-тестирование оболочки EMUI 10.1. Как стало известно, не только китайские пользователи смартфонов стали участниками данной программы, но также малазийские и филиппинские владельцы моделей Mate 30, P30 и Nova 5T. Таким образом эксперты предполагают, что обнародованный список, скорее всего, в будущем расширят.



Оболочка EMUI 10.1 отличается от предыдущих тем, что может использоваться совместно с другими устройствами. Получившие крупное обновление пользователи смогут оценить, к примеру, как множественные варианты отображения содержимого на разных гаджетах, так и кросс-платформенную галерею изображений.