 

Обнародован список смартфонов от Huawei для крупного обновления оболочки EMUI 10.1

25.04.2020, 7:53, Разное

Китайский технологический гигант компания Huawei проводит тестирование оболочки EMUI 10.1. Недавно производителем был обнародован список смартфонов, которые вскоре получат крупное обновление прошивки.
На текущий момент в списке фигурирует более двух десятков моделей устройств от Huawei. В Поднебесной для них проводят закрытое бета-тестирование оболочки EMUI 10.1. Как стало известно, не только китайские пользователи смартфонов стали участниками данной программы, но также малазийские и филиппинские владельцы моделей Mate 30, P30 и Nova 5T. Таким образом эксперты предполагают, что обнародованный список, скорее всего, в будущем расширят.


Оболочка EMUI 10.1 отличается от предыдущих тем, что может использоваться совместно с другими устройствами. Получившие крупное обновление пользователи смогут оценить, к примеру, как множественные варианты отображения содержимого на разных гаджетах, так и кросс-платформенную галерею изображений.



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