Как Демон из Спрейтона жестоко преследовал мальчика

25.04.2020, 7:52, Разное

Одна из таких историй повествует об осиротевшем сыне бедняка, который работал у богатого господина и однажды столкнулся с чем-то очень угрожающим и вероятно демоническим.

Эта любопытная история произошла в ноябре 1682 года, когда мальчик-подросток по имени Фрэнсис Фей, состоящий на службе в богатом доме, убирал остатки урожая на удаленном поле в поместье рядом с городком Спрейтон, Англия (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В какой-то момент мальчик решил передохнуть, но едва он выпрямил спину, как увидел, что по полю, прямо к нему, идет какой-то высокий человек. Мальчик ощутил оторопь, кого мог заинтересовать он, ничтожный сирота, у которого не было ни родни, ни друзей?

Фигура тем временем подошла совсем близко и теперь мальчик мог разглядеть его лицо, а когда он сделал это, то тут же застыл на месте от страха – у этого старика было лицо в точности, как у отца его хозяина – мистера Филиппа Фьюрза. При этом он точно не мог быть им, потому что он давно умер.

Несмотря на страх, мальчик остался на месте и дождался, когда призрак подойдет к нему вплотную. Старик шел медленно, опираясь на свой посох. Когда он наконец приблизился, то начал рассказывать, что он тут, потому что ему надо было решить некоторые земные вопросы, которые не решил его сын, несмотря на его просьбу перед смертью.

По словам призрака, его воля была такова, что он хотел выплатить по 10 шиллингов двум людям (брату и сестре), после чего назвал имена этих людей. Мальчик сказал призраку, что указанного мужчины тоже уже нет в живых, на что призрак ответил, что тогда все деньги надо отдать сестре.

К слову, эта история была подробно описана в пухлой брошюрке 1683 года под таким длинным названием, которое описывало всю суть истории и начиналось со слов "Повествование о Демона Спрейтона…".

После этого призрак передал мальчику 20 шиллингов и назвал имя женщины, которой надо было их отдать, она жила в Тотнесе. Также призрак слегка припугнул мальчика, сказав, что если он выполнит его просьбу, то он не будет его тревожить в дальнейшем. При этом он почему-то упомянул о том, что у него была вторая жена (тоже умершая) и что она была плохим человеком. А потом растворился в воздухе.

На следующий же день мальчик отпросился у хозяина и отправился в путь, но когда он обнаружил указанную женщину и пояснил ей всю историю, а потом передал 20 шиллингов, то та отмахнулась от денег и сказала, что они от дьявола. Мальчик вернулся домой ни с чем.

В ту же ночь к нему снова пришел старик и на этот раз посоветовал купить на 20 шиллингов кольцо, а потом отдать его. Мальчик так и поступил и женщина в этот раз приняла подарок. После этого Фрэнсис Фей вздохнул с облегчением и решил, что больше призрак к нему не явится.

Однако, когда мальчик возвращался от Тотнеса в свой город, призрак старика внезапно набросился на него сзади, схватил и с силой сбросил с лошади. Это произошло прямо на глазах нескольких человек. А потом какая-то невидимая сила подняла лошадь мальчика в воздух (вернула ли обратно, история умалчивает).

С того дня по какой-то причине, мальчика стала преследовать неведомая сила, которая теперь стала являться к нему в образе женщины-призрака или иных объектов. Считалось, что это была та самая злая вторая жена старика-призрака, которой не понравилось, что мальчик выполнил загробную просьбу ее мужа.

"Когда женщина-призрак появилась в доме, ее очевидцами стали тот же молодой человек, а еще миссис Томасина Гидли, Энн Лэнгдон и ее маленький ребенок. Призрак мог принимать разные формы, иногда он был в виде собаки, из пасти которой шел огонь, иногда в форме лошади, которая разбивала окно копытами. Но обычно она появлялась в коридоре в своей форме (женщины) и шла по коридору или по комнатам. Призрак старика ранее указывал, что его вторая жена была плохой женщиной и что она может принести много бед", – рассказывалось в брошюрке.

С каждым разом эта сущность действительно становилось все более агрессивной и именно она потом получила прозвище Демон Спрейтона. Она была безжалостна к юному Фрэнсису Фею, нападая на него чуть ли не каждый день и нанося ему физические повреждения – царапины и синяки.

Также она пыталась задушить мальчика, подбрасывала его в воздух, срывала с него лакейский парик, а еще насылала на него разных животных и птиц – своих прислужников. К примеру на мальчика налетали вороны и пытались клевать его в голову. А однажды неведомая сила с такой мощностью стала бросать мальчика об каменную стену, что потребовалась помощь нескольких человек, чтобы оттащить его от стены.

"Одежда молодого слуги срывалась с его тела и была разорвана в клочья, как и одежда другого слуги в этом доме. Было видно, как из одной комнаты в другу перелетел сам собой бочонок с солью. А когда призрак явился в своем истинном женском облике, на нем было платье, похожее на то, какое носила жена хозяина.

В канун Пасхи мальчик возвращался из города, когда женщина-призрак схватила его и подняла в воздух вверх тормашками, так что его голова и руки оказались внизу. Потом он пропал и его хозяин и другие слуги искали его полчаса, прежде чем нашли неподалеку от дома в середине болотца.

Он был погружен в воду до половины и находился в состоянии транса, насвистывая и напевая какую-то мелодию. Вся его нижняя часть тела погруженная в болото, насквозь промокла и замерзла. Его с трудом вытащили и положили в кровать, а потом один его ботинок нашли у порога дома, а второй в задней комнате. Его парик был сорван и был найден на ветвях дерева.

Поскольку его конечности оставались холодными и твердыми, в субботу его привезли в Крейдитон, где сделали кровопускание. После операции его оставили одного, а потом обнаружили, что у него порез на лбу, опухший и кровоточащий. По его словам в окно влетела птица с камнем и разбила камень о его лоб. Комнату обыскали и на полу был обнаружен тяжелый кусок латуни".

До сих пор трудно сказать, с чем именно столкнулся несчастный мальчик. Был ли это какой-то полтергейст, или месть призрака, демон или некое проклятие. Почему именно Фрэнсис Фей стал объектом такого сильного преследования? И чем закончилась его история?

Увы, брошюра обрывается как раз на том месте, где мальчику разбили лоб камнем, а других исторических свидетельств этой истории найдено не было.