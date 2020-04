«Ангелы пели, когда я был там»: Маленький мальчик рассказал о загробной жизни

25.04.2020, 7:52, Разное

Эта история произошла 13 лет назад, когда мальчику по имени Колтон Барпо было всего 3 года.

В 2010 году о ней вышла книга "Небеса по-настоящему: Удивительная история маленького мальчика о своей поездке в Рай и обратно" ("Heaven is for Real: A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back"), которая к 2014 году разошлась в количестве 10 миллионов экземпляров.

В 2014 году по книге был снят фильм "Heaven Is for Real", собравший в прокате более 100 миллионов долларов и получивший большой успех особенно у христианских общин (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Все началось, когда родители мальчика Тодд и Соня Барпо взяли сына с собой в большую поездку по Колорадо. По дороге Колтону стало плохо, у него начались боли в животе и его привезли в больницу. Увы, врач не сумел распознать болезнь правильно и решил, что у ребенка грипп. Он назначил ему таблетки, однако вскоре Колтону стало еще хуже.

Тогда родители повезли его в другую больницу – ближайшая подходящая оказалась по соседству – в городе Империал, штат Небраска. Но и там врач не смог распознать инфекцию и тоже предположил, что мальчика грипп или обычная простуда.

Спустя два дня Колтону стало так плохо, что сначала его стало все время рвать, а потом он потерял сознание. К счастью, в этот момент его родители находились в том городе, в котором был большой медицинский центр. Там с ходу распознали запущенный аппендицит и заявили, что ребенку надо срочно делать операцию, иначе он умрет.

По оценке хирурга, за пять дней, с тех пор как у Колтона впервые появились боли в животе, его аппендикс раздуло и он разорвался, после чего в кишечнике возник большой очаг инфекции.

Пока мальчика оперировали, его родители находились в комнате по соседству и не находили себе места от нервов, они обвиняли себя в том, что доверились неопытным врачам в небольших городках, а не повезли сына сразу в большую больницу.

Мальчик после операции. Кадр из фильма Heaven Is for Real"

К счастью, операция прошла успешно и после нее Колтон начал поправляться. Он выздоравливал медленно и с осложнениями, однако в конце концов все наконец пришло в норму.

Через четыре месяца, когда мальчик уже давно был дома и полностью отошел от последствий операции, его родители решили приехать вместе с ним в ту больницу, где его оперировали и поблагодарить врачей. И когда они приехали туда, папа в шутку спросил Колтона, понравилось ли ему, как за ним ухаживали в больнице и не хочет ли он снова вернуться в ту палату, где лежал.

Мальчик на это с совершенно серьезным видом сказал, что там ему было хорошо, потому что когда он был там "Ангелы пели ему".

Тодд решил, что ребенок просто сочиняет и спросил жену, говорил ли Колтон и раньше об ангелах, но та сказала, что никогда подобного не слышала. А когда они стали расспрашивать сына об ангелах, то узнали еще больше подробностей.

Колтон рассказал, что слышал пение ангелов, когда лежал на операционном столе. И не просто слышал, а видел ангелов своими глазами, потому что попал в Рай. И в этом Раю он встретил своего покойного дедушку.

Подросший Колтон Барпо с родителями

Ранее Колтон видел фото своего дедушки в доме родителей, но на нем дедушка был уже старым и в очках. Однако Колтон уверял, что в Раю его дедушка был совсем молодым и он не носил очки.

Когда через несколько месяцев после этих слов бабушка Колтона прислала семье фотографию молодого дедушки, Колтон тут же опознал на ней того самого человека, что встретил в Раю.

Однако самой шокирующей частью воспоминаний Колтона о "визите в Рай" было то, что он знал о своей умершей сестренке, которая умерла задолго до его рождения еще в утробе матери.

Это произошло, когда однажды Колтон подошел к маме и неожиданно спросил "Мама, у меня на самом деле две сестры, у тебя в животике умер один ребенок. Это ведь так?". Соня была потрясена этим вопросом и тут же спросила сына, кто ему сказал об этом. На что Колтон ответил "Это она сказала, мама, она сама сказала, что умерла в твоем животе".

Когда Соня была беременной до рождения Колтона и его старшей сестры, у нее случился выкидыш на раннем сроке. Они никогда не говорили об этом случае со своими детьми.

Колтон рассказал, что когда он был в Раю, к нему подошла девочка, которая выглядела знакомо и она начала обнимать его, а потом сказала, что она очень рада, что к ней пришел кто-то из ее семьи.

Колтон подрастал и все больше рассказывал о том, что видел в Раю. Он описал, что видел там Иисуса, который пояснил ему об Армагеддоне и о том, что его отец (Бог) будет сражаться там в последней битве. Семья Барпо достаточно религиозная, потому что Тодд Барпо работает пастором в церкви, однако он никогда до того не рассказывал своему маленькому сыну об Армагеддоне.

Колтон рассказывал много других разных вещей, которые видел в Раю, в том числе о том как он видел там Деву Марию и сидел у Иисуса на коленях, которые позже были описаны в вышедшей книге. Сейчас Колтону уже 16 лет, он обычный подросток, любит петь и играть на трубе. Все пережитое повлияло на него сугубо положительно. Он очень жизнерадостный и все еще помнит о том, что видел.

Колтон Барпо в наши дни