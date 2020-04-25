Российских военных решили оснастить носимыми тепловизорами

25.04.2020, 7:48, Новости дня

Российские войска в 2021 году начнут получать носимые тепловизоры «Сыч» для инженерной разведки позиций противника, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Недавно успешно завершились государственные испытания созданного на входящем в холдинг ЦНИИ «Циклон» по техническому заданию Министерства обороны носимого прибора инженерной разведки «Сыч-3ИР», – приводит сообщение пресс-службы холдинга ТАСС.

В «Росэлектронике» уточнили, что тепловизоры начнут поступать в войска в 2021 году.

Инженерная разведка предполагает получение данных о позициях противника, его укреплениях и сооружениях, характере минных заграждений, свойствах местности на позициях противника.