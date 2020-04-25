 

Российских военных решили оснастить носимыми тепловизорами

25.04.2020, 7:48, Новости дня

Российские войска в 2021 году начнут получать носимые тепловизоры «Сыч» для инженерной разведки позиций противника, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

«Недавно успешно завершились государственные испытания созданного на входящем в холдинг ЦНИИ «Циклон» по техническому заданию Министерства обороны носимого прибора инженерной разведки «Сыч-3ИР», – приводит сообщение пресс-службы холдинга ТАСС.

В «Росэлектронике» уточнили, что тепловизоры начнут поступать в войска в 2021 году.

Инженерная разведка предполагает получение данных о позициях противника, его укреплениях и сооружениях, характере минных заграждений, свойствах местности на позициях противника.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнения: Эпидемия напоминает пожар после кражи

03.04 / Le Figaro – борьба с коронавирусом в России сделала ранее незаметного Собянина вторым человеком в государстве

28.03 / Назван новый признак заражения коронавирусом

31.03 / У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

31.03 / Убийство в доме Кожары. На одежде жены экс-министра найдены следы выстрела – “Слідство.інфо”

14.04 / Рубль вырос к доллару и евро

04.04 / Террористы в Сирии убили мирных граждан, похищенных для получения выкупа

06.04 / Диспансеризацию приостановили в РФ из-за коронавируса

01.04 / МВД: россияне эффективно соблюдают режим самоизоляции

24.04 / Ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу оценили в 100 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска