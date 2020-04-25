 

Тревожные расстройства чаще развиваются у тех, кто есть мало овощей и фруктов

25.04.2020, 7:30, Разное

У людей, которые едят мало фруктов и овощей, выше риск развития тревожного расстройства, обнаружили ученые. Свое исследование они опубликовали в International Journal of Environmental Research and Public Health.

«У людей, которые в течение дня получают фрукты и овощи менее чем из трех источников, риск диагноза тревожного расстройства увеличивается минимум на 24%», – сказала Карен Дэйвисон, директор лаборатории информатики питания Квантленского политехнического университета, ведущий автор исследования.

Ученые отметили, что это частично объясняют другие данные исследования. По мере того, как количество жира в организме участников превышало 36%, вероятность развития тревожного расстройства увеличивалось более чем на 70%.

«Увеличение количества жира в организме может быть связано с более высоким уровнем воспаления. Исследования показывают, что тревожные расстройства могут быть связаны с воспалением», – утверждает Дэйвисон.

Помимо диеты и телосложения, на риск появления тревожности влияли пол, гражданское состояние, доход и некоторые болезни. Также ученые обнаружили повышенный риск тревожности у мигрантов.

Тревожность развивалась у одной из девяти женщин и у одного из 15 мужчин. У одиноких риск тревожности был выше на 13,9%, гораздо выше, чем у тех, кто жил с партнером (7,8%).

Для своего исследования канадские ученые проанализировали данные 26991 участников крупного исследования старения, которым было от 45 до 85 лет.



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