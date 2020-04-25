Немецкий вирусолог назвал людей с иммунитетом к коронавирусу

25.04.2020, 7:30, Разное

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен пояснил о том, у кого может иметься иммунитет к новому коронавирусу. По словам специалиста берлинской клиники Charite, люди, переболевшие любой коронавирусной инфекцией, могут успешно противостоять COVID-19.

В новом исследовании принимали участие пациенты, излечившиеся от коронавируса, и те, кто им еще не успел заразиться. Результаты показали, что у трети испытуемых из второй группы имелся иммунный ответ к COVID-19. При этом они никогда не вступали в контакт с SARS-CoV-2, но могли переболеть иными вирусными заболеваниями.

Кроме того, исследователи изучили их T-лимфоциты, именно они отвечают за эффективность иммунитета. Эксперты не торопятся делать выводы, поэтому однозначно говорить о наличии иммунитета к коронавирусу у трети населения планеты они не могут. Однако имеющиеся результаты показывают, что организм людей, вылечившихся от любого коронавируса, не восприимчив к COVID-19, отмечает общественно-информационный журнал «Политическая экспертиза».