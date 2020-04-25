 

Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 686 человек

25.04.2020, 7:30, Новости дня

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в поселке Белокаменка под Мурманском достигло 686, в целом по Мурманской области – 856, сообщается в сводке оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

«В Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа). Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 856 человек, 686 – на стройплощадке в Белокаменке», – приводит сообщение оперштаба ТАСС.

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у 192 рабочих подрядной строительной организации «Велесстрой» в Белокаменке под Мурманском.

По данным оперативного штаба на вечер пятницы в Мурманской области подтверждено 856 случаев инфицирования коронавирусом, 70 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 782 человека находятся на лечении, 4 человека умерли.

По информации «Велесстроя», на объекте проводится массовое тестирование рабочих, компания вывозит отработавших смену здоровых вахтовиков в другие регионы, за неделю объект «Велесстроя» в Белокаменке покинули 475 сотрудников.

Накануне число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 494 человек.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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