 

Российские военные продезинфицировали крупный геронтологический центр в Белграде

25.04.2020, 7:30, Новости дня

Российские специалисты РХБЗ провели санитарную обработку одного из трех крупнейших в Сербии геронтологических центров в Белграде, который рассчитан на 600 человек, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что решение о специальной обработке геронтологических центров было принято потому, что пожилые люди наиболее уязвимы к инфекции и более подвержены осложнениям из-за сопутствующих заболеваний, передает ТАСС.

«Химики провели дезинфекцию внутренних помещений, используя специальные спиртовые растворы, а также обработали прилегающие территории с использованием авторазливочных станций АРС-14 КМ», – сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают дезинфекцию. «За сутки обработано 14 объектов в городах Белград, Заечар и Княжевац. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя и Парачин», – перечислили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

«Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах <…>. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных Covid-19», – рассказали в министерстве.

Напомним, в начале апреля РФ перебросила в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники». Позднее РФ отправила в Сербию маски и комбинезоны.

 Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Китай заявил о разработке восьми вакцин от коронавируса

04.04 / Коронавирусом заразился сотрудник “Укроборонпрома”, он в тяжелом состоянии

04.02 / Нардеп Холодов потребовал отчет у главы таможни Нефьодова

21.04 / Призывавшего к массовым акциям во Владикавказе арестовали

06.04 / Глава Курской области пообещал, что реализация нацпроектов не остановится из-за коронавируса

14.02 / СК запросил у Канады данные на возможного участника расправы над детдомовцами в 1942 году

21.02 / Трамп выступил с новой порцией критики в адрес соперников-демократов

13.03 / Власти Кубани решили запретить проведение массовых мероприятий

06.03 / Focus – российские олигархи скупают Лондон на «грязные деньги»

11.03 / “С годами только раскрываюсь”. 32-летний Иличич вошел в историю Лиги чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска