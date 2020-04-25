Американские учёные назвали лучшие материалы для изготовления самодельных масок

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25.04.2020, 7:30, Разное

В результате проведённого исследования американским учёным из University of Chicago удалось определить, какие материалы лучше всего подходят для изготовления самодельных масок. Исследователи уверены, что правильный выбор средства индивидуальной защиты играет очень важную роль.
На фоне пандемии коронавируса COVID-19 одной из основных рекомендаций для снижения риска заражения является ношение защитной маски. Данные средства не всегда можно найти в продаже, но и в домашних условиях вполне реально самостоятельно изготовить достаточно надёжную маску и нужно лишь правильно подойти к выбору материала. Американские исследователи говорят, что провоцирующий COVID-19 вирус SARS-CoV-2 в основном распространяется воздушно-капельным путём и аэрозоль с возбудителем коронавирусной инфекции может проникать между волокнами тканей.

Специалисты рекомендуют для изготовления самодельной маски использовать комбинации материалов. К примеру, хлопок в сочетании с двумя слоями шифона называют одним из лучших вариантов для этих целей, так как таким образом удаётся отфильтровать как минимум 80% частиц. Примерно такой же результат показала и комбинация фланели с натуральным шёлком. Изготовленные из названных материалов защитные маски способны задерживать до 99% частиц.



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