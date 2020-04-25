«Ракета Победы» вывела на орбиту «Прогресс МС-14» с данными «Бессмертного полка»

25.04.2020, 7:16, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1а», прозванная «ракетой Победы», с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14» стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Примерно через девять минут после старта корабль вышел на орбиту.

«Ракета Победы» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 04.51 мск. Во время первого в 2020 году запуска российского грузового корабля к МКС на космодроме присутствовал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14», на борту которого находятся данные акции «Бессмертный полк на МКС», отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к Международной космической станции.

Сближение «Прогресса МС-14» с МКС пройдет по сверхбыстрой схеме: после двух витков (через 3 часа 21 минуту) запланировано его причаливание к стыковочному отсеку модуля «Звезда».

Запуск приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На ракету была нанесена специализированная символика – логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. В рамках акции «Бессмертный полк на МКС» «Прогресс МС-14» доставит на Международную космическую станцию информацию об участниках Великой Отечественной войны и их фотографии.

Грузовой корабль также должен доставить на МКС баки с водой массой 420 кг, баллоны с кислородом (46 кг), топливо системы дозаправки (650 кг), а также 1 350 кг сухих грузов. На прошлой неделе Роскосмос на своей странице в «Твиттере» выложил фото, на котором изображены укладки с подписанным содержимым – апельсины, грейпфруты и колбаски. Они будут направлены космонавтам на станцию.

Напомним, во вторник «Ракету Победы» подготовили для старта корабля «Прогресс МС-14».