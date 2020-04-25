 

В Сети появились первые «живые» фото смартфона OnePlus Z

25.04.2020, 7:09, Разное

Подразделение китайской технологической корпорации BBK Electronics готовит к выходу новый смартфон среднеценового сегмента OnePlus Z. Недавно гаджет впервые показали на «живых» фото в Сети.
До недавнего времени выход смартфона OnePlus Z базировался в основном на слухах, но фактических подтверждений не появлялось. Теперь же готовящуюся к дебюту новинку можно оценить визуально благодаря опубликованным «живым» фото. Так, сейчас становится понятным, что внешне гаджет очень схож с устройством Galaxy S20 от южнокорейского производителя Samsung, но его дисплей в отличие от последнего более плоский. Фронтальная камера в OnePlus Z расположилась в небольшом круглом вырезе в верхней части экрана.

Информация о технических характеристиках OnePlus Z отсутствует. Ожидается, что новинка будет первой моделью компании, работающей на базе однокристальной платформы MediaTek. Данные о дате премьеры и стоимости гаджета на текущий момент остаются неизвестными.



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