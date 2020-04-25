VOAэкспресс 24 апреля 2020

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25.04.2020, 7:06, Новости дня

Коронавирус и экономический кризис

В пятницу президент Дональд Трамп поставил подпись под законом о дополнительной помощи малому бизнесу и медицинским учреждениям в размере 484 млрд долларов. Что думают экономисты о масштабах нынешнего кризиса и его возможных последствиях для США и России – в материале по итогам #ДискуссияVOA.

Позывной «Эльбрус»

Человек, который скрывался под позывным «Эльбрус» в перехваченных телефонных переговорах о событиях на востоке Украины в 2014 году, в том числе катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом, является полковником ФСБ России Игорем Егоровым. Это утверждается в опубликованном в пятницу расследовании группы Bellingcat, изданий The Insider и der Spiegel.

Подкасты «Голоса Америки»

«Петров, ну-ка выйди из скайпа и зайди обратно как следует!»
Как переход онлайн-обучение обнажил проблемы в преподавании русского языка? Почему название этого предмета у школьников вызывает приступы зевоты? И как можно сделать так, чтобы из самого скучного предмета русский превратился в самый увлекательный?

Обсуждаем в очередном подкасте «Знаем Talk» с учителем русского языка, преподавателем Высшей школы экономики Марией Ровинской

Тест

Проверьте, способны ли вы отличить правду от выдумки.



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