Мнение: Экс-жена Ротенберга все правильно сказала: дай Бог, чтобы вас все бывшие жены так уважали и любили

25.04.2020, 7:05, Разное

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья записала обращение к россиянам в Instagram (видео под катом) и разместила его на своей закрытой странице. Правильно все говорит. Я на 100% уверен, если бывшая жена говорит хорошо о муже, с которым развелась, значит – он достойный человек. Причем, заметьте, какие-то циферки люди выписывают и считают, что на строительстве Крымского моста Аркадий Ротенберг что-то там “попилил”. Вы с ума сошли?! Проект государственного масштаба, который нужно было сдать в кратчайшие сроки, под самым пристальным вниманием лично президента. И с дикой степенью ответственности. Не дай Бог провалить сроки или например – что-то себе отпилить. Нет уж, скорее Ротенберг потерял на строительстве. Очень много говорили о том, что он вложил свои деньги. И это не все.

Еще Аркадий Ротенберг из-за этого моста, как он и понимал прекрасно, стал на Западе фигурой нон-грата. Имея международный бизнес, попасть под санкции, это очень больно. Это миллионы потерять в долларах. Но он на это пошел. “Друг” попросил – как откажешь.

Он – мужик. Он женам давал, а не брал. Он не отсуживал у них детей. Он им оставлял столько, сколько они хотели. И детей. И имущество. И сохранял с ними прекрасные отношения. Вы думаете так просто быть человеком “широкой души”? Да большинство состоятельных людей за копейку удавятся.

Он, кстати, еще и не заводил больше никаких браков после этой самой Натальи, которая на видео сказала чистую правду. Он взялся и создал мост по проекту, когда не брался никто. И вошел в историю. Что тоже правда. У них двое детей, насколько я понимаю. И он никогда ничего у жены не отбирал, и не мстил ей за развод, как многие мелочные мужичонки.

Я лично не знаком с Аркадием Ротенбергом, но я сужу по тому, как возмущена его критикой “бывшая жена”. Он – мужик. И – один из достойнейших людей, каких она знала, судя по ее словам. И Крымский мост, сделанный Ротенбергом, простоит века – разумеется, реконструируемый в соответствии с условиями эксплуатации. Ну-ка – про кого бывшие жены столько хорошего скажут?! Да, конечно, спасибо и за мост, и за то, что есть в России мужики, которые, разводясь с женами, продолжают любить и их и совместных детей. И не обделяют вниманием никого. Значит, будет стоять и мост и Россия. Потому что мосты и страны стоят не на балках из железобетона, даже не на военной мощи и ядерных ракетах, а на плечах таких вот мужиков. И никак иначе.

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