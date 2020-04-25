Светлана Лобода рассказала, как Крутой год уговаривал её исполнить хит Аллы Пугачёвой

25.04.2020, 6:53, Разное

Известная украинская эстрадная исполнительница Светлана Лобода в одном из недавних интервью рассказала, как пианист и композитор Игорь Крутой на протяжении года уговаривал её исполнить хит Аллы Пугачёвой. Певица всё же согласилась на уговоры и спела в рамках музыкального конкурса «Новая волна» композицию из репертуара Примадонны «Живи спокойно, страна».

Изначально Светлана Лобода не хотела «экспериментировать», поэтому почти год не поддавалась на предложение Крутого спеть песню Пугачёвой. Певице было в некоторой степени «боязно» прикасаться к творчеству Аллы Борисовны. В итоге Лобода всё же уступила и гости «Новой волны» услышали известный хит уже в её исполнении. При этом, как отметила знаменитость, всё оказалось не настолько страшно, публика тепло приняла песню в её интерпретации, провожая со сцены бурными аплодисментами.

Таким образом, именно благодаря настойчивому вмешательству Игоря Крутого сейчас в репертуаре Светланы Лободы есть композиция Примадонны. «Эксперимент» оказался довольно успешным, поэтому певица иногда включает его в сольные выступления. Лобода уверена, что хорошая музыка и песни обязательно должны быть вечными и им можно придавать другую «окраску», соответствующую современным реалиям.