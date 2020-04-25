Украинские суды получили 4851 админпротокол о нарушениях карантина

25.04.2020, 6:50, Новости дня

По состоянию на 21 апреля в украинские суды был передан 4851 административный протокол о нарушении карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на Государственную судебную администрацию Украины сообщил 24 апреля сайт судебной власти.

Больше всего таких протоколов поступило в суды Днепропетровской области (792) и Киева (723), ни одного – в Черниговской области.

В полицию суды вернули 533 протокола, 49 из них – в Днепропетровской области.

В 105 случаях суды утвердили админпротоколы. Чаще всего взыскивались штрафы в Днепропетровской (26) и Сумской (16) областях.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.

На утро 24 апреля COVID-19 подтвержден у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент выздоровел.