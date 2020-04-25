 

Самым популярным предметом “Всеукраинской школы онлайн” стал английский язык – Офис президента

25.04.2020, 6:50, Новости дня

Самым популярным предметом образовательного проекта “Всеукраинская школа онлайн” стал английский язык. Об этом 24 апреля сообщает сайт Офиса президента Украины.

Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

Отмечается, что за три недели выхода в телеэфир в рамках проекта было показано 545 уроков. На YouTube-канале Министерства образования и науки Украины занятия набрали 7,1 млн просмотров, в эфире украинских телеканалов уроки посмотрели почти 12,5 млн украинцев.

Съемочный процесс образовательного проекта начался 27 марта, а первые уроки были показаны в эфире украинских телеканалов 6 апреля. Ежедневно проходят съемки около 25 уроков. Занятия проводят более 40 украинских учителей.

В Офисе президента подчеркнули, что большую роль в популярности онлайн-школы сыграло участие в уроках звезд шоу-бизнеса, известных спортсменов, телеведущих и общественных деятелей. В общей сложности “Всеукраинскую школу онлайн” уже посетило около 170 звездных гостей.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.

“Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям”, – заявил 31 марта президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя старт “Всеукраинской школы онлайн”.

По состоянию на утро 24 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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