Экс-посол США Хербст: Российская агрессия на Донбассе – политическое бремя для Путина

25.04.2020, 6:50, Новости дня

Для президента РФ Владимира Путина российская агрессия на Донбассе стала бременем. Такое мнение бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил 24 апреля на Киевском форуме по безопасности, трансляцию вел YouTube-канал Open Ukraine.

“Россиянам хочется, чтобы Крым был частью России. У них нет никакого подобного интереса к Донбассу, и московская агрессия на Донбассе – это политическое бремя для Путина. Поэтому в конце концов ему придется уйти оттуда на условиях украинского суверенитета”, – сказал он.

Хербст считает, что этот вопрос может стать темой “настоящей дискуссии” в Москве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.