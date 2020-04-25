Ульяновские детские дома перевели на строгую самоизоляцию

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25.04.2020, 6:48, Новости дня

В Ульяновской области режим повышенной готовности из-за коронавируса решили продлить до середины мая. А все детские дома региона — перевели на строгую самоизоляцию. Теперь воспитанникам придётся отказаться от прогулок и надо будет почаще мерить температуру.

Вход на территорию этого ульяновского "Дома детства" теперь ограничен. Пройти через калитку или проехать через шлагбаум не смогут даже сотрудники учреждения — региональным министерством семейной и демографической политики издано распоряжение о переходе на режим повышенной самоизоляции.

Детские и спортивные площадки, как минимум в ближайшие дней будут пустовать. Не пропустят на территорию дома детства из-за режима строгой самоизоляции также и посетителей. То, что мы сейчас находимся за забором — это исключение, сделанное при условии наличия масок и перчаток.

Покинуть стены учреждения сотрудники детского дома тоже не смогут. Для них организованы отдельные спальные места. Связь с внешним миром на ближайшие две недели только через социальные сети и мессенджеры.

В этом "Доме детства" сейчас находятся 46 сотрудников и 101 ребенок. Продуктов на складе достаточно. А через две недели на специальной машине доставят новые запасы. По сравнению с привычном режимом работы, усилено наблюдение за состоянием здоровья.

Продолжается и образовательный процесс. Для бесперебойного дистанционного обучения дети обеспечены необходимыми гаджетами. Дополнительные занятия теперь тоже проходят в стенах "Дома детства". Для тех, кто постарше, работает кружок танцев. Для самых маленьких — отдельные развивающие программы.

Также дети готовят открытки для ветеранов ко Дню Победы. На новый режим работы с 24 апреля перешли все детские дома региона.

Режим усиленной самоизоляции в подведомственных учреждениях областного министерства семейной и демографической политики введен минимум две недели. Решение о возможном продление будет приниматься, опираясь на эпидемиологическую обстановку.



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