Эпидемия в разгаре: во всем мире продолжается борьба с вирусом

25.04.2020, 6:48, Новости дня

США выделяют на помощь малому бизнесу еще полтриллиона долларов в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии. Такой законопроект подписал Дональд Трамп. Штаты с приличным отрывом лидируют по числу заболевших — на сегодняшний день свыше 884 тысяч инфицированных. И более 50 тысяч жертв. Всего в миру болеют более 2 миллионов 700 тысяч человек.

Рекордное число погибших за сутки и стремительный прирост заболевших. В Бразилию эпидемия коронавируса пришла позже, чем в Европу или США и только сейчас, как говорят власти, подходит к своему пику. Самая сложная ситуация в Амазонии. На кладбище города Манауса роют траншеи для братских захоронений.

В США, которые уверенно занимают первую строчку по числу погибших и заболевших, щедрую порцию критики получил Дональд Трамп за высказывание о том, что коронавирус можно убить всего за минуту.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", — сообщил Дональд Трамп.

Эксперты назвали слова главы Белого Дома детским лепетом. Вирусологи напомнили, что о свойствах ультрафиолета известно давно. Проблема в том, что в значительных дозах он губителен не только для бактерий и вирусов, но и для человеческого организма.

Во Франции, где уже больше недели идут протесты против жёстких карантинных мер власти, переключают внимание с противодействия вирусу к спасению экономики. Так сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

"Мы должны компенсировать бизнесу затраты, которые он не может сейчас покрывать: зарплаты, аренду и другие расходы. Во-вторых, необходимо выбрать правильную дату для возобновления работы, учитывая, что некоторые виды деятельности по-прежнему останутся под ограничениями. В-третьих, необходимо разработать план по восстановлению экономики", — считает Эммануэль Макрон, президент Франции.

В Чехии, где, судя по статистике, удается сдержать эпидемию, власти отменяют некоторые ограничительные мер. Жителям разрешат снова собираться в компании и совершать поездки — но с оговорками.

"Мы изменили список ограничений: теперь жители могут передвигаться по стране. В общественных местах теперь можно собираться группами до 10 человек. В некоторых случаях не запрещаются и поездки за границу. Но по прибытию обратно путешественнику придётся либо сдать тест на коронавирус, либо он отправится в двухнедельный карантин", — предупредил Адам Войтеч, министр здравоохранения Чехии.

В свою очередь, греческие туроператоры, считают, что Евросоюз должен проявить более гибкую позицию в отношении Афин: в частности, дать возможность стране принимать туристов. В Греции эпидемия пошла на спад число заболевших не превышает двух с половиной тысяч человек. Местные предприниматели сетуют, что Брюссель помог Италии и Испании не только деньгами и масками, но и устранением одного из главных конкурентов в туристической отрасли: границы ЕС по-прежнему закрыты, в одностороннем порядке Греция не сможет запустить сезон.

Ну а в Великобритании недовольство выражают работники системы здравоохранения. Так, супружеская пара врачей, подала в суд на власти страны за неспособность обеспечить докторов средствами защиты. По их словам, Лондон слишком поверхностно относится к здоровью тех, кто ежедневно спасает больных коронавирусом людей.

Ещё более легкомысленно к борьбе с эпидемией отнесся экипаж одной из подлодок королевского флота. В разгар карантина моряки решили устроить вечеринку с музыкой и барбекю. Теперь нарушителям порядка грозит серьёзное наказание, а командир корабля, скорее всего лишится звания и должности.