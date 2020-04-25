Мнение: Как пессимисты становятся оптимистами?

25.04.2020, 6:35, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова (на снимке) на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила о необходимости продлить жесткие ограничения как минимум еще на две недели.

Сдается мне, что Попова – отъявленная оптимистка. Выходит, что уже сразу после 9 мая можно будет выдохнуть, самоизоляция станет менее жесткой? Типа собак можно будет выгуливать не в 100 метрах от дома, а в пятистах?

Честно говоря, не вижу предпосылок снижения жесткости режима самоизоляции. Зачем отменять те же пропуска для автомобилей или разрешения на проезд в метро и трамваях? С ними-то удобнее! Не людям, конечно, а власти… Сдается мне, что эти пропуска и разрешения продолжат действовать до конца лета, а то и до конца года…

Или я чересчур пессимистичен? И мне следует зарядиться оптимизмом у главы Роспотребнадзора Анна Поповой?

Справедливости ради, оптимисткой Попова стала совсем недавно, в прошлом году она тоже была пессимисткой, когда в октябре прошлого года предупреждала мир о необходимости быть готовыми к тому, что инфекционные болезни окажутся вновь страшны населению, так как антибиотики перестанут действовать. Попова говорила, что надо быть готовыми к этому и решать проблему совместно с другими странами. «Постулат, который властвовал умами в 1960–1970 годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным. Мы видим совершенно иную картину…».

Увы, в октябре прошлого года Анну Попову мир не услышал…