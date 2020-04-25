 

Мнение: Как пессимисты становятся оптимистами?

25.04.2020, 6:35, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова (на снимке)  на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила о необходимости продлить жесткие ограничения как минимум еще на две недели.

Сдается мне, что Попова – отъявленная оптимистка. Выходит, что уже сразу после 9 мая можно будет выдохнуть, самоизоляция станет менее жесткой? Типа собак можно будет выгуливать не в 100 метрах от дома, а в пятистах?

Честно говоря, не вижу предпосылок снижения жесткости режима самоизоляции. Зачем отменять те же пропуска для автомобилей или разрешения на проезд в метро и трамваях? С ними-то удобнее! Не людям, конечно, а власти… Сдается мне, что эти пропуска и разрешения продолжат действовать до конца лета, а то и до конца года…

Или я чересчур пессимистичен? И мне следует зарядиться оптимизмом у главы Роспотребнадзора Анна Поповой?

Справедливости ради, оптимисткой Попова стала совсем недавно, в прошлом году она тоже была пессимисткой, когда в октябре прошлого года предупреждала мир о необходимости быть готовыми к тому, что инфекционные болезни окажутся вновь страшны населению, так как антибиотики перестанут действовать. Попова говорила, что надо быть готовыми к этому и решать проблему совместно с другими странами. «Постулат, который властвовал умами в 1960–1970 годы, о том, что инфекционные болезни нам уже не страшны сегодня становится не только спорным, но и абсолютно не актуальным. Мы видим совершенно иную картину…».

Увы, в октябре прошлого года Анну Попову мир не услышал…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Наука: 5 неожиданных вещей, которые влияют на уровень наших гормонов

23.03 / Скандалы: «Умные» программы Германа Грефа

15.04 / Образовавшиеся из-за проверки пропусков огромные очереди в столичном метро попали на фото

06.04 / Мнение: Ушел в отрицалово и выгнал людей заражаться

21.02 / Мнение: Бои за Найраб. 20.02.2020

09.02 / “Ответ хейтерам”: Стас Костюшкин показал на видео свою “однополую свадьбу”

27.03 / Теперь официально: у Льва Лещенко диагностирован коронавирус

30.03 / Коронавирус: последние новости сегодня, 30 марта 2020 года

21.05 / Популярность ЭКО грозит эпидемией бесплодия

11.02 / Королева Летиция и король Филипп с дочерьми опубликовали новые официальные портреты, которые теперь будут висеть по всей Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска