Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

25.04.2020, 6:30, Новости дня

Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил асессор по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.

«Абсолютно (необходима). На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы (получить помощь от России), и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, поэтому мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями», – передает РИА «Новости» ответ Габузи на вопрос о том, нужна ли области Пьемонт помощь России.

Кроме того, асессор добавил, что Пьемонт будет рад помощи в дезинфекции общественного транспорта, поскольку Италия планирует постепенно выходить из режима изоляции.

По последним данным службы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистрированы более 23,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 2699 человек умерли.

«Сейчас ситуация намного лучше, цифры резко падают. Мы проводим много тестов, прежде всего в домах престарелых, где, конечно, цифры все еще довольно высоки, но даже там ситуация совершенно отличается от того, что было 15 дней назад», – добавил Габузи.

Накануне российский посол в Риме Сергей Разов сообщил, что регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.

Отметим, в пятницу число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс. человек.