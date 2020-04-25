 

Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции

25.04.2020, 6:30, Новости дня

Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил асессор по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.

«Абсолютно (необходима). На данный момент худший период уже прошел. Хотя мы начали аналогичные операции по дезинфекции с итальянской армией, мы гордились бы (получить помощь от России), и нам все еще нужно российское подразделение для этих санитарных работ, чтобы дезинфицировать дома престарелых, поэтому мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями», – передает РИА «Новости» ответ Габузи на вопрос о том, нужна ли области Пьемонт помощь России.

Кроме того, асессор добавил, что Пьемонт будет рад помощи в дезинфекции общественного транспорта, поскольку Италия планирует постепенно выходить из режима изоляции.

По последним данным службы гражданской обороны, в Пьемонте зарегистрированы более 23,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 2699 человек умерли.

«Сейчас ситуация намного лучше, цифры резко падают. Мы проводим много тестов, прежде всего в домах престарелых, где, конечно, цифры все еще довольно высоки, но даже там ситуация совершенно отличается от того, что было 15 дней назад», – добавил Габузи.

Накануне российский посол в Риме Сергей Разов сообщил, что регионы Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.

Отметим, в пятницу число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Глава исполкома ОНФ шуткой ответил на вопрос о возможном объединении с «Единой Россией»

28.02 / В НАПК прокомментировали отдых главы АМКУ в Куршевеле за 50 тысяч долларов

12.02 / Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

11.03 / Закашлявшегося мужчину чуть не выкинули из ехавшего в Петербург автобуса

07.02 / Участились случаи затянутых проверок журналистов из РФ в ЕС

17.02 / Россияне не хотят эвакуироваться с Diamond Princess раньше времени

27.03 / Минздрав дал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом

21.04 / В Бельгии растет кривая смертности в домах престарелых

02.04 / Новый кроссовер Kia Seltos пользуется ажиотажным спросом

16.03 / В Сербии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска