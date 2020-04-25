 

Анджелина Джоли тревожится за судьбу детей

25.04.2020, 5:53, Разное

Семья Анджелины Джоли находится в Лос-Анджелесе, соблюдая условия карантина в связи с пандемией коронавируса. В недавнем видеоинтервью посол доброй воли ООН пояснила о той тревоге, которую испытывает за судьбу всех детей в мире.
Организовать жизнь пятерых детей-школьников даже на территории огромного особняка далеко не просто. Они и раньше обучались на дому, но если прежде образовательным процессом руководили приходящие учителя, то теперь контроль осуществляется самой матерью. Кроме этого, обострились проблемы организации досуга, возникла необходимость следить за психологическим состоянием детей в сложной ситуации многочисленных ограничений. Признавая определенные трудности, общественная деятельница вместе с тем тревожится за судьбу подрастающего поколения не только своей страны, но и всего мира.

Школа для многих была не только центром образования и воспитания. Определенная часть населения, а это почти каждый седьмой ученик в стране, могла получать полноценное питание в стенах учебного заведения. Кроме того, школа являлась сдерживающим фактором домашнего насилия. Изоляция и трудные условия выживания побуждают неравнодушных беспокоиться за судьбу детей. Джоли выразила надежду, что общими усилиями люди сумеют преодолеть те сложности, с которыми столкнулись в результате пандемии.



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