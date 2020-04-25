Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

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25.04.2020, 5:53, Новости дня

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал заявление властей США о губительной для коронавируса силе солнечного света.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет», – передает слова Онищенко РИА «Новости».

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил о рекомендации по проведению в закрытых помещениях ультрафиолетовой дезинфекции, так как она убивает вирус.

«Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, она бы нам здорово помогла», – сказал депутат в эфире НСН.

Накануне исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан сообщил, что высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях. В связи с этим президент США Дональд Трамп предположил, что если «тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света» или будет «доставлен свет внутрь тела через кожу», то это «окажет дезинфицирующий эффект», а коронавирус «исчезнет за минуту».

Медики предупредили об опасности предложенного Трампом метода лечения коронавируса.



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