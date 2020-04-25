Daily Wire – по сообщениям на «стукаческую линию» мэра Нью-Йорка, главным нарушителем режима самоизоляции оказался он сам

25.04.2020, 5:40, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио организовал горячую линию, куда жители города могут пожаловаться на нарушения режима самоизоляции. Как считает обозреватель Daily Wire Мэтт Уолш, американцы не подвели: не стали заниматься доносами, а наводнили линию непристойными изображениями и кадрами, показывающими, как сам мэр ходит в спортзал и ездит на прогулки в парке.

Теперь перейдём к более обнадёживающим и позитивным новостям. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио открыл горячую линию — специальный телефонный номер, на который люди могут звонить или присылать смс, чтобы сообщить о замеченных ими нарушениях режима социального дистанцирования в городе. По сути, «стукаческая линия» для жалких доносчиков.

Но это не обнадёживающая часть новости. Обнадёживающая часть здесь заключается в том, что народ действительно активизировался, сделал всё, как нужно, и запрудил эту горячую линию непристойными изображениями и хулиганскими звонками.

Это же прекрасно. Боже, храни Америку! Вот такую Америку я знаю и люблю. Не когда все люди стучат на своих соседей, а вот так. Вот в чём вся суть Америки.

Как пишет Daily Wire, The New York Post сообщает, что ньюйоркцы и прочие разномастные критики Де Блазио наводнили его новую горячую линию шуточными жалобами, включая фото гениталий и изображения людей, показывающих средний палец. Также, судя по скриншотам, опубликованным в Twitter, на тот же номер, о создании которого объявили в субботу, стали присылать кадры, как в День сурка на Статен-Айленд мэр роняет животное на землю, и новостные репортажи о том, как мэр ходит в спортзал.

Издание отмечает, что пока неясно, проживают ли авторы всех непристойных сообщений в Нью-Йорке. Некоторые критики Де Блазио с особенным упоением жаловались на самого мэра, который сам не столь усердно придерживается режима самоизоляции. Он и в спортзал ходил, и ездил за 20 километров на прогулку в парке.

Похоже, Де Блазио сам стал главным нарушителем, о котором многие решили сообщить на его же горячую линию. Превосходно.

Дата публикации 22 апреля 2020 года.