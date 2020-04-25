Ермак заявил, что Офис президента будет учитывать пожелания украинских ветеранов в вопросах реабилитации, трудоустройства и обеспечения жильем

25.04.2020, 5:31, Новости дня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий, а также членами семей погибших украинских военных. Ермак подчеркнул, что в ОП намерены учитывать мнение ветеранов по ряду актуальных вопросов. Об этом 24 апреля сообщает сайт главы государства.

Участие во встрече приняли представители Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО.

Стороны обсудили вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

По словам Ермака, для Офиса президента очень важно выстроить системный диалог с украинскими ветеранами. В частности, была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины.

Также руководитель президентского Офиса отметил, что для главы государства Владимира Зеленского важно учитывать пожелания ветеранов в вопросах, касающихся реабилитации, трудоустройства, обеспечения жильем и тому подобного.

“Для нас важна ваша точка зрения относительно путей возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинской армии, об оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых вы можете чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе”, – сказал Ермак участникам встречи.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан Политбюро ЦК КПСС приняло 12 декабря 1979 года. в 1989 году советские войска вывели из Афганистана.