Голосование за назначение Саакашвили может вообще не состояться – СМИ

25.04.2020, 5:31, Новости дня

Голосование в Верховной Раде Украины за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться. Об этом сообщает “РБК-Украина”, ссылаясь на слова нескольких депутатов фракции “Слуга народа”.

По словам нескольких собеседников “РБК-Украина”, многие члены фракции выступают против назначения Саакашвили, поэтому до голосования дело может и вовсе не дойти.

“Голосование за Саакашвили может состояться либо на следующем пленарном заседании, либо – второй вариант – никогда. Это если не будет поддержки внутри фракции и Верховной Рады”, – заявил нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

Депутат считает, что лучше бы Саакашвили стал советником президента Владимира Зеленского.

“На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное – у него не будет таких полномочий”, – добавил он.

Источники “Украинской правды” сообщили, что Саакашвили могут пригласить на заседание фракции “Слуга народа”, которое состоится перед заседанием Рады.

14 апреля основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон призвал назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премьер-министром страны.

“То, что я фигурирую в опросах [по поводу кандидатов на должность премьер-министра], мне, честно говоря, приятно. Не от хорошей жизни люди вдруг вспомнили про меня… Я однозначно готов весь свой опыт, всю свою репутацию положить на кон. Я хочу еще раз подчеркнуть, что должностных амбиций у меня никаких нет, но каждый из нас, кто может помочь, должен помогать”, – ответил на предложение Саакашвили.

22 апреля заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что 24 апреля Верховная Рада проведет два внеочередных заседания.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” заявляли, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля, но на данный момент голосов для его назначения нет.